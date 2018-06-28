محكمة عسكرية إسرائيلية تمدد توقيف مواطنة تركية زارت القدس

قررت المحكمة العسكرية الإسرائيلية، اليوم الخميس، تمديد فترة توقيف المواطنة التركية إبرو أوزكان حتى الأول من تموز/ يوليو القادم، بعد احتجازها في مطار بن غوريون بتل أبيب أثناء عودتها من زيارة للقدس في 11 يونيو/ حزيران الجاري.

وفي تصريح للأناضول، قال عمر خمايسة محامي الدفاع عن المواطنة التركية، إنّ محكمة عوفر العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، رفضت طلب إخلاء سبيل أوزكان.

وأضاف خمايسة أنّ موكلته تقدّمت بشكوى إلى محكمة عوفر خلال جلسة يوم الثلاثاء الفائت، ضدّ فريق التحقيق الذي سخر من تركيا خلال عملية التحقيق معها.

وأكّد خمايسة أنه التقى مع أوزكان وأنها تتمتع بمعنويات عالية، ولم تخضع لأي نوع من أنواع التعذيب الجسدي خلال فترة توقيفها.

وأوضح خمايسة أنّ السلطات الإسرائيلية أوقفت أوزكان بتهمة "تهديد أمن دولة إسرائيل والاشتباه باتصالها مع منظمات إرهابية"، وأن موكلته رفضت تلك الاتهامات.