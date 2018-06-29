الاتحاد الأوروبي يفعِّل الدفعة الثانية من اتفاقية "إعادة قبول المهاجرين" مع تركيا

بعد اعتراض إيطالي ومشاورات ماراتونية، وافق الاتحاد الأوروبي على تفعيل الدفعة الثانية من الاتفاق المالي الذي تعهد به لتركيا لصالح اللاجئين السوريين، والبالغ قيمته 3 مليارات يورو.

جاء ذلك في نهاية قمة زعماء الاتحاد الأوروبي، الجمعة، في العاصمة البلجيكية بروكسل، حول أزمة الهجرة التي تعصف بالقارة.

وكانت إيطاليا عرقلت مساء أمس تفعيل الدفعة الثانية من الدعم، حيث اشترطت أولا تقوية "الصندوق الإفريقي" للاتحاد الأوروبي من الناحية المالية، سعيا لمزيد من الإسهام الاوروبي في تحمل تكاليف اللاجئين القادمين من إفريقيا.

وصباح اليوم، وافق زعماء الاتحاد في البيان الختامي للقمة، على تحويل 500 مليون يورو إلى الصندوق الإفريقي المذكور حتى توافق إيطاليا أيضًا على تفعيل الدعم المتعهد به لتركيا.

وتوصلت الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى ثلاث اتفاقيات مرتبطة ببعضها بعضا حول الهجرة، وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك، والتزمت أنقرة بما يجب عليها بخصوص الاتفاقين الأولين في حين لا يزال الاتحاد الأوروبي لم يقم بما يجب عليه بخصوص إلغاء التأشيرة.