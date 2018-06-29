سلاح الجو التركي يحيد 10 إرهابيين في غارات جنوب شرق تركيا وشمال العراق

تمكن سلاح الجو التركي من تحييد 10 إرهابيين في غارات جوية استهدفت مواقع تابعة لمنظمة "بي كا كا" الانفصالية بولاية هكّاري جنوب شرقي البلاد، وفي عدّة مناطق شمالي العراق.

وأعلنت رئاسة الأركان التركية، في بيان نشرته عبر حسابها بموقع "تويتر"، أن مقاتلاتها شنّت أمس غارات على موقع "بي كا كا" في مناطق "هاكورك" و"كاني" و"راش" شمالي العراق، ومناطق حدودية في هكّاري.

وأشار البيان إلى تحييد 10 إرهابيين من المنظمة الانفصالية في الغارات الجوية، من بينهم المدعو "أحمد تاشجي"، الملقب بـ"حمزة"، والمدرج على قائمة المطلوبين لدى تركيا.

ومنذ 11 مارس/ آذار الماضي، تواصل القوات المسلحة التركية بحزم عملياتها ضد المناطق التي تضم معسكرات "بي كا كا" شمالي العراق.

وتسعى القوات التركية من خلال عملياتها العسكرية، إلى تدمير أسلحة ومواقع وملاجئ المنظمة الإرهابية، وتوفير أمن الحدود التركية مع العراق، ومنع تسلل العناصر الإرهابية إلى الداخل التركي.