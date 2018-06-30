أقار: دمرنا مئات المواقع لـ "بي كا كا" وحيّدنا عددا كبيرا من إرهابييها

قال رئيس الأركان التركية، خلوصي أقار، إن العمليات العسكرية التي نفذتها بلاده داخل البلاد وخارجها خلال الأشهر الأخيرة، أسفرت عن تدمير مئات من مواقع منظمة "بي كا كا" وتحييد عدد كبير من الإرهابيين.

وأجرى أقار، جولة تفقدية لوحدات عسكرية على الحدود مع سوريا برفقة قادة عسكريين، بحسب بيان صادر عن رئاسة الأركان.

وأضاف في تصريحات خلال الجولة، أن "عملياتنا داخل البلاد وخارجها بما فيها شمالي العراق، خلال الأشهر الأخيرة، أسفرت عن تدمير مئات من مواقع منظمة بي كا كا، بما فيها أماكن الاجتماعات، وتحييد عدد كبير من الإرهابيين".

وبخصوص خريطة طريق منطقة "منبج"، شمالي سوريا، أوضح أن الأعمال جارية حول انسحاب تنظيم "ي ب ك" الإرهابي، من منبج، وتجريده من سلاحه.

يشار أنه تم مؤخرًا التوصل إلى اتفاق على "خريطة طريق" حول منبج، بين تركيا والولايات المتحدة، تضمن إخراج إرهابيي تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" منها وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة.

وبشأن نقاط المراقبة الـ12، التي أنشأتها بلاده في سوريا بالتنسيق مع روسيا وإيران، أوضح أقار، أن هذه النقاط تساهم في إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة.

وأكد أن العمليات العسكرية في سوريا والعراق تجري وفقا للقانون الدولي، مع مراعاة احترام وحدة أراضي تلك الدولتين.

وإضافة إلى محافظة حماة السورية، أعلن الجيش التركي، في 16 مايو/ أيار الماضي، أنه أكمل إقامة النقطة الأخيرة من نقاط المراقبة الـ12 في محافظة إدلب (شمال غرب)، لمراقبة وقف إطلاق النار، في إطار اتفاقية "خفض التوتر" بسوريا.