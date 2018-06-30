"الصناعات الجوية" التركية تعتزم إنشاء "قاعدة تقنية" في إسطنبول

تعتزم شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية(TUSAŞ/TAI)، إنشاء "قاعدة تقنية" في مدينة إسطنبول لضمان الاستفادة أكثر من الموارد البشرية والبنية التحتية الصناعية للمدينة.

ووقعت الشركة التركية، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مع جامعة يلدز التقنية ومجمّع يلدز للتكنولوجيا، خلال افتتاحها مكتبًا لها في المجمّع.

وحضر مراسم التوقيع رئيس مجلس إدارة الشركة أوغوز بورات، ومديرها العام تمَل كوتيل، ورئيس مجلس إدارة مجمّع يلدز للتكنولوجيا ورئيس جامعة يلدز التقنية بحري شاهين.

وفي إطار البروتوكول، ستعمل شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية على إنشاء مبنيين داخل حرم جامعة يلدز التقنية في أرض مخصصة لمجمّع يلدز للتكنولوجيا.

ومن المقرر أن تستخدم الشركة أحد المبنيين بمساحة 14 ألف متر مربع، مقرا لأنشطتها في إسطنبول، ويُخصص الثاني لأعمال مجمّع يلدز للتكنولوجيا.

وتخطط الشركة لتشغيل مئات المهندسين في هذا المبنى، ضمن مشاريع مختلفة لتطوير طائرات ومروحيات وطائرات بدون طيار، وأخرى تتعلق بتقنيات الفضاء.