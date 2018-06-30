تركيا تشيّد 33 سداً في منطقة البحر الأسود خلال 16 عاماً

أنشأت تركيا 33 سدا في 6 ولايات بمنطقة البحر الأسود خلال السنوات الـ16 الماضية، فيما تتواصل الجهود لإنشاء 41 سدا آخر في المنطقة الواقعة شمالي البلاد.

وأظهرت معطيات حديثة لوزارة الغابات والمياه التركية أن الوزارة أنشأت خلال الفترة المذكورة، 14 سدا في ولاية "كوموش خانة" و6 سدود بولاية "بايبورت"، و5 سدود في كل من ولايتي "أرتوين" و"غيرسون"، وسدين في ولاية "أوردو" وسدا واحدا في "طرابزون".

ووفقا للمعطيات ذاتها، تتواصل أعمال تشييد 41 سدا في منطقة البحر الأسود، بينها 18 في كوموش خانة، و9 في بايبورت و8 في غيرسون.

ويعتبر السد الذي شيد على نهر "جوروه" بولاية أرتوين، أحد أكبر السدود في منطقة البحر الأسود.