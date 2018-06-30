فريق تركي يفوز بالمركز الثالث في "كأس الروبوت" الدولية بمونتريال

فاز فريق جامعة البوسفور التركية بالمركز الثالث في مسابقة "كأس الروبوت الدولية، التي استضافتها مدينة مونتريال، جنوب شرقي كندا.

وذكر بيان لوقف "فريق تركيا التقني"، الجمعة، أن فريق"RoboAKUT" ، التابع لجامعة البوسفور بإسطنبول، والذي يدعمه الوقف فاز بالمركز الثالث في فئة محاكاة عمليات البحث والإنقاذ.

وأضاف البيان، أن الفريق الذي يتكون من 3 طلبة دكتوراه بقسم هندسة الكمبيوتر في الجامعة، فاز بالمركز الثالث في النسخة الـ22 للمسابقة، التي أقيمت بين 18و22 يونيو/ حزيران الجاري.

وكان فريق RoboAKUT فاز بالمركز الثالث أيضا في مسابقة 2017، التي استضافتها اليابان.

وتتكون المسابقة من فئات كرة القدم، ومحاكاة البحث والإنقاذ، وروبوتات المنزل، والصناعة، وتنظم كل عام في دولة مختلفة، وأقيمت نسختها الأولى في 1997.