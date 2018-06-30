يلدريم يكشف الموعد المتوقع لإعلان الحكومة التركية الجديدة

توقع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن يتم إعلان الحكومة التركية الجديدة بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

وقال يلدريم في كلمة له على هامش أحد المؤتمرات في مدينة إسطنبول، السبت: "الأعمال تسير على ما يرام في أنقرة، أتوقع أن تعلن الحكومة الجديدة بحلول عطلة نهاية الأسبوع المقبل"، والتي تصادف السبت والأحد المقبلين.

وتابع يلدريم: "سيتم قريباً إعلان حكومة الجمهورية الجديدة التي ستواصل العمل وتقود تركيا إلى أهداف عام ٢٠٢٣".

وبموجب النظام الرئاسي الجديد، سيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء، وسيشكل الرئيس الحكومة التي لن تكون مجبرة على نيل الثقة من البرلمان.

وشهدت تركيا، الأحد الماضي، انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة بلغت فيها نسبة المشاركة رقمًا قياسيًا، حيث بلغت نحو 88%.

وأظهرت النتائج، حصول مرشح "تحالف الشعب" للرئاسة، رجب طيب أردوغان، على 52.59 % من أصوات الناخبين، فيما حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري، محرم إنجه، على 30.64 % من الأصوات.

وفي انتخابات البرلمان، حصد تحالف الشعب، الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" 53.66 % من الأصوات (344 من أصل 600 مقعد)، فيما حصل تحالف الأمة، الذي يضم أحزاب "الشعب الجمهوري" و"إيي" و"السعادة" على 33.94 % من الأصوات (189 مقعدًا)، وحزب الشعوب الديمقراطي، على 11.7 %.