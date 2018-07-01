أردوغان: سنعلن 2019 عام "البروفيسور فؤاد سيزغين لتاريخ العلوم الإسلامية"

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنهم يعتزمون إعلان 2019 عام "البروفيسور فؤاد سيزغين لتاريخ العلوم الإسلامية" في البلاد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم الأحد، خلال مراسم تشييع جثمان المؤرخ التركي الكبير فؤاد سيزغين، في جامع الفاتح بمدينة إسطنبول.

وأشاد أردوغان بمكانة سيزغين الذي توفي أمس، على مستوى تركيا والعالم.

وأضاف الرئيس التركي: "منذ أن تعرفت على أستاذنا فؤاد سيزغين، رأيت مدى إصراره الكبير على العلم".

وأوضح أن سيزغين كتب مؤلفات عديدة طوال حياته عن الإسلام والعلوم والفيزياء والفكر والطب والفلك وغيرها.

ولفت إلى استمرار الجهود والإجراءات من أجل جلب مؤلفات المؤرخ التركي من الدول الأخرى، والتي ستضفي قوة على متحفه ومكتبته بإسطنبول.

وولد فؤاد سيزغين، بولاية "بتليس" جنوب شرقي تركيا، في 24 أكتوبر/ تشرين الأول 1924، وهو أحد أبرز الضالعين في التراث العربي والإسلامي، على مستوى العالم.

وحصل سيزغين على درجة الدكتوراه من جامعة إسطنبول في 1954 على أطروحته "مصادر البخاري".

وأصبح سيزغين، أستاذًا في جامعة إسطنبول في 1954، ونُشرت له رسالة الدكتوراه تحت عنوان "دراسات حول مصادر البخاري" في 1956.

غادر تركيا إلى ألمانيا بعد أن منعته حكومة الانقلاب العسكري عام 1960 مع 146 أكاديميا تركيا من الاستمرار في جامعات البلاد، ليواصل دراساته في جامعة فرانكفورت.

وفي عام 1965، قدّم سيزغين، أطروحة دكتوراه ثانية عن عالم الكيمياء العربي، جابر بن حيان، وحصل على لقب البروفيسور بعد عام، وتزوج بعد فترة وجيزة المستشرقة أورسولا سيزغين.

وأنشأ في 2010، وقف أبحاث تاريخ العلوم الإسلامية بهدف دعم أنشطة متحف العلوم والتكنولوجيا الإسلامية في إسطنبول.

وحصل على جوائز وأوسمة دولية عديدة طوال حياته، من مؤسسات مختلفة مثل مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ومجمع اللغة العربية بدمشق، ومجمع اللغة العربية في بغداد، وأكاديمية العلوم في تركيا. وتوّج بالدكتوراه الفخرية من قبل جامعات عديدة.