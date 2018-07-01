الجيش التركي: تحييد 8 إرهابيين جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق

تمكن سلاح الجو التركي من تحييد 8 إرهابيين في غارات جوية ضد منظمة "بي كا كا" في ولايتي "وان" (شرق) و"شرناق" (جنوب شرق)، وشمالي العراق.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته رئاسة الأركان التركية، اليوم الأحد، على صفحتها بموقع "تويتر".

وقالت الأركان، إن مقاتلاتها شنّت أمس واليوم غارات على مناطق "الزاب" شمالي العراق، و"جاتلق" بريف "وان"، و"بيت الشباب" في ريف "شرناق".

وأشارت إلى تحييد 8 إرهابيين في الغارات الجوية على تلك المناطق.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها، داخل البلاد وفي شمالي العراق.

ويأتي ذلك ردًا على هجمات إرهابية تنفّذها المنظمة داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفًة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.