“مهرجان اللقلق الدولي” يختتم فعالياته في “بورصة” التركية

احتضنت منطقة "قراجة باي" في ولاية بورصة شمال غربي تركيا "مهرجان اللقلق الدولي الرابع عشر"، الذي يتضمن أنشطة ترفيهية وفعاليات تنافسية.

واستمرت فعاليات المهرجان، يومي السبت والأحد، في قرية "أسكي قره أغاج"، عضو باتحاد قرى اللقالق الأوروبي، والمعروفة في تركيا بـ "قرية اللقلق".

وشهد المهرجان إقبالاً كبيراً من المواطنين، حيث نظمت في إطاره حفلات غنائية، وسباقات للدراجات والقوارب.

وقام المشاركون في المهرجان بركوب قوارب في البحيرة، وصعود أبراج المراقبة لمشاهدة طيور اللقلق التي بنت أعشاشها على سطوح المنازل وفوق أعمدة الكهرباء.

وتضمن المهرجان سوقا ريفيا، باع فيه سكان القرية منتجاتهم من شوربة "التارهانة" المُعدة منزلياً، والخبز، والصلصة، والخل، والمربى وغيرها.