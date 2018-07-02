ارتفاع الصادرات التركية من صناعات الدفاع والطيران بنسبة 14 بالمئة

ارتفعت صادرات تركيا من صناعات الدفاع والطيران 14 بالمئة تقريباً محققة 900 مليون دولار مبيعات في النصف الأول من العام 2018.

كما حققت المبيعات التركية في قطاع الدفاع والطيران 1.85 مليار دولار خلال الأشهر الـ12 الماضية، وفقاً لأرقام اتحاد المصدرين الأتراك.

هذا وقد بلغت صادرات تركيا خلال الأشهر الستة الأولى 81.9 مليار دولار وخلال الأشهر الـ12 الماضية 161.5 مليار دولار. وتشكل صادرات قطاع الطيران والدفاع أكثر من واحد بالمئة.

وتأتي الولايات المتحدة في مقدمة الدول المستوردة من قطاع الطيران والدفاع التركي بقيمة مشتريات بلغت 342.9 مليون دولار، تليها ألمانيا بـ116.9 مليون دولار.

وتقوم الشركات الحكومية والقطاع الخاص في تركيا بتصنيع العديد من المنتجات في قطاع الطيران والدفاع، مثل الطائرات بدون طيار والأسلحة والدبابات والسيارات المصفحة وأجهزة التحكم.

في حين أن أكثر المنتجات التركية الصناعية تصديرا هي السيارات والنسيج والكيماويات.