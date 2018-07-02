“İHH” التركية تواصل تقديم المساعدات إلى أهالي “عفرين” السورية

تواصل هيئة الإغاثة التركية "İHH"، تقديم المساعدات الإنسانية إلى أهالي مدينة "عفرين" السورية، التي طهرتها القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر من إرهابيي تنظيم "ب ي د/ بي كا كا".

وتقدم الهيئة يوميًا مساعدات تتضمن ملابس إلى 100 أسرة محتاجة في سوق خيري أقامته بعفرين قبل عيد الفطر الماضي.

وقال المسؤول الإعلامي لأنشطة سوريا في الهيئة سليم طوسون، إن "الأنشطة الخيرية في السوق الخيري مستمرة. وهو مخصص لتوزيع الملابس مجانًا إلى الأسر السورية المحتاجة في عفرين".

وأضاف أن الهيئة تحدد الأسر مسبقًا، ثم توزع عليها بطاقات شراء من السوق، الذي سيستمر بالعمل لعام كامل.

وفي 24 مارس/آذار الماضي، تمكنت القوات التركية وقوات الجيش السوري الحر، في عملية "غصن الزيتون"، من تحرير عفرين بالكامل، من إرهابي "ي ب ك/بي كا كا" بعد 64 يومًا من انطلاقها.