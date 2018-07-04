أردوغان يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان الاثنين القادم

يؤدي رجب طيب أردوغان، اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية أمام البرلمان التركي، الاثنين المقبل، الموافق 9 يوليو/ تموز الجاري.

وفقا للمعلومات التي وردت من مصادر في الرئاسة التركية، فإن مراسم اليمين الدستورية سوف تجري في البرلمان التركي (مجلس الأمة) يوم الاثنين 9 يوليو/ تموز الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (16:00 تغ).

وبعد أداء اليمين الدستورية، من المقرر أن يقيم أردوغان حفلًا في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بمناسبة انتقال تركيا إلى النظام الرئاسي.

وقالت مصادر تركية أيضاً إن أردوغان ينوي الإعلان عن حكومته الجديدة في نفس اليوم، لتكون بذلك أول حكومة يشكلها الرئيس بشكل مباشر بموجب النظام الرئاسي الذي ألغى منصب رئيس الوزراء.