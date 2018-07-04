طالبتان تركيتان تطوران لوحة مفاتيح للمكفوفين

ابتكرت طالبتان جامعيتان تركيتان لوحة مفاتيح حاسوبية للمكفوفين تحتوي على أبجدية "برايل".

تمكنت الطالبتان "غيزم قصارجي أوغلو" و"طوغجه كوثر قرمان"، من كلية الهندسة الطبيّة الحيوية بـ"جامعة أفيون قوجه تبه" التركية، من ابتكار لوحة المفاتيح المذكورة باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد.

وشاركت الطالبتان بابتكارهن -الذي مثل مشروع تخرجهن- في مسابقة "الابتكارات النسائية في مجال التكنولوجيا"، التي أقيمت بمدينة أفيون (وسط) التركية، ودخل مشروعهما بين المشاريع الخمسة الأفضل.

وقالت قصارجي أوغلو إن لوحة المفاتيح الجديدة ستساعد المكفوفين على استخدام الحاسوب بطريقة أكثر فعالية، لا سيما أنها تحتوي على أبجدية "برايل".

من جهتها، أشارت قرمان إلى أن استخدام لوحة المفاتيح الجديدة أسهل بكثير من استخدام لوحة المفاتيح العادية، مما سيسهل على المكفوفين استخدام الحاسوب؛ معربة عن أملها في نيل مشروعهما النجاح الذي يستحقه.



