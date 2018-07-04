قالن: أردوغان سيعلن تشكيلة الإدارة الجديدة في 9 يوليو

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم قالن إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيعلن عن تشكيلة الإدارة الرئاسية الجديدة يوم التاسع من يوليو/تموز الجاري.

جاء ذلك في بيان له اليوم الأربعاء، أشار فيه قالن إلى أن مراسم أداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية ستكون في 9 يوليو الحالي مع إعلان اللجنة العليا للانتخابات النتائج النهاية للانتخابات التي جرت في 24 يونيو/ حزيران الفائت.

وحول برنامج المراسم ذكر قالن أنه سيبدأ مع أداء اليمين في البرلمان، ثم سيتوجه بعدها أردوغان إلى ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، بعدها سيقام في المجمع الرئاسي حفل بدء استلام المهام بحضور العديد من رؤساء دول وحكومات أجنبية ورؤساء برلمانات، ومدعوون من كافة فئات الشعب.

وأشار قالن إلى أنه سيتم إقامة مأدبة عشاء على شرف رؤساء الدول والحكومات الذين سيحضرون المراسم في المجمع الرئاسي.

وأضاف، "وذات اليوم سيعلن الرئيس رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي عن تشكيلة الإدارة للنظام الرئاسي الجديد".

وأكد أن الحكومة الحالية وإلى حين بدء الرئيس بمهامه ستعمل على إصدار قوانين الموائمة المتعلقة بالانتقال للنظام الجديد بموجب الصلاحيات المستمدة من البرلمان.

وشهدت تركيا، في أبريل/نيسان 2017، استفتاءً شعبيًا، أفضى إلى إقرار تعديلات دستورية تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وزيادة عدد نواب البرلمان، وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية.

وبناءً على تلك التعديلات، شهدت البلاد انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، في 24 يونيو/حزيران الماضي.

وفاز بالرئاسة مرشح حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، رجب طيب أردوغان، كما حقق الحزب، بالشراكة مع "الحركة القومية"، أغلبية في البرلمان.