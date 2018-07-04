لجنة الانتخابات التركية تعلن النتائج النهائية للانتخابات اليوم

قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، سعدي غوفان، إن اللجنة ستعلن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، اليوم الأربعاء، حوالي الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي (14:00 ت.غ).

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، اليوم، حول الانتخابات الأخيرة التي شهدتها تركيا في 24 حزيران/ يونيو الماضي.

وأوضح غوفان أن اللجنة تخطط لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالطعون التي تلقتها بشأن نتائج الانتخابات، لغاية الساعة الخامسة، وستقوم بعد ذلك بإعلان النتائج النهائية للانتخابات.

وأشار إلى أن اللجنة سترسل النتائج النهائية إلى الجريدة الرسمية بعد الإعلان عنها، وأنه سيقدم مضبطة رئيس الجمهورية إلى رئيس البرلمان التركي.