معايير السلامة في الخطوط الجوية التركية أكثر بثلاث مرات منها لدى نظيراتها الأوروبية

أُعلنت الخطوط الجوية التركية أكثر أماناً من عدة خطوط أوروبية أخرى، وذلك بعد تحقيق قامت به وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) على مدى عام كامل، وفق ما أعلن المدير العام للشركة، بلال إكشي على حسابه على تويتر، الأربعاء.

ويقوم برنامج تابع لهيئة تقييم سلامة الطائرات الأجنبية (SAFA) بفحص وضع الصيانة وصلاحية الطائرات للطيران. كما يتحقق البرنامج إن كانت قمرات الطائرات تتبع قواعد السلامة اللازمة، سواء في قمرة الطيارين أو المسافرين.

ثم يقوم البرنامج بفحص عدد من المعايير الرقمية لكل خطر محتمل، مانحاً نقاطاً لكل شركة ناقلة على هذا الأساس.

ويقول المدير العام إن الخطوط الجوية التركية نجحت في تسجيل 0.17 نقطة على 123 تفتيش سلامة خلال العام بينما كان متوسط النسبة لدى الخطوط الأخرى في الاتحاد الأوروبي 0.51 نقطة.

وأضاف: "نحن أكثر سلامة منها بثلاثة أضعاف".

وتحمل الخطوط الجوية التركية التي تطير إلى 303 وجهة في 120 بلدا حول العالم، لقب الخطوط الأكثر تخديماً في العالم.

وقد حملت العام الماضي 68.6 مليون مسافر.

كما حملت الخطوط الجوية التركية لقب أفضل خطوط في أوروبا على مدار الأعوام 2011-2016، وفق مسح عالمي سنوي تجريه شركة سكايتراكس المتخصصة.