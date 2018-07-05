السلطات التركية توقف 11 مشتبها في انتمائهم إلى داعش

أوقفت السلطات التركية 11 شخصا بينهم أجنبيان للاشتباه في انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي بولاية يالوفا شمال غربي البلاد.

وأفادت مصادر أمنية أن فرق مكافحة الإرهاب نفّذت عملية ضد المشتبه فيهم، على خلفية ادعاءات حول مشاركتهم في اجتماعات لخلايا التنظيم الإرهابي وضم مقاتلين جدد لداعش.

وأضافت المصادر أن الأشخاص المذكورين يشتبه في إيوائهم لأجانب على علاقة بالتنظيم الإرهابي.

وخلال العملية أوقفت فرق مكافحة الإرهاب 11 مشتبها فيهم، بينهم أذربيجاني وآخر مصري، كما تم ضبط العديد من المواد الرقمية ووثائق تنظيمية ولافتات.

وبدأت الجهات المختصة تحقيقاً متعدد الجوانب حول المشتبهين الذين تم توقيفهم.