غازي عنتاب التركية عاصمة الخضروات المجففة

بدأت أعمال تجفيف الخضروات وفي مقدمتها الفلفل، والقرع، والباذنجان وغيرها ليتم طهيها في فصل الشتاء في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا.

وتقوم سيدات تركيا بتنظيف الفلفل والباذنجان والقرع من بذوره، ثم وضع 50 عدداً منها في خيوط لتشكل قلادة، ويتركنها على مناضد خشبية تحت الشمس لتجف.

وتتراوح عملية تجفيف الخضراوات الطازجة، من ثلاثة أيام إلى أسبوع وفقاً لنوعها، ودرجة حرارة الطقس.

وعقب إتمام عملية التجفيف يتم نقل الخضروات المجففة إلى المخازن، ثم إرسالها حسب الطلب إلى بقية المدن التركية أو التصدير إلى الخارج.

ويتوجه إلى ولاية غازي عنتاب في فصل الصيف العديد من المصورين الهواة لالتقاط أجمل الصور عن الأماكن التي يتم فيها التجفيف حيث تشكل الخضروات ما يشبه لوحات فنية ذات ألوان زاهية.

وقال العامل "سليم بايار"، إنه يعمل في تجفيف الخضراوات خلال أشهر الصيف منذ صغره، ويتوجهون إلى أماكن تجفيف الخضراوات عند ارتفاع درجات الحرارة في الوقت الذي يتوجه أغلب الناس إلى منازلهم.

وأضاف "عائلتي كلها تعمل في تجفيف الخضراوات، عملنا صعب، ونمتهن ذلك من أجل الحصول على زرقنا".

من جهتها أشارت "فاطمة أجار" أنها تعمل في تجفيف الخضراوات منذ سنوات طويلة، مؤكدة أن ولاية غازي عنتاب تعتبر مركزا لتجفيف الخضراوات.

وأضافت أن الولاية تقل فيها الرطوبة، ولذلك فأنها أفضل مكان للتجفيف، وهناك آلاف الأسر تسترزق من هذه المهنة، حيث يتم بيع المنتجات إلى الولايات الأخرى أو تصديرها إلى الخارج.