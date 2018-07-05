قرويون أتراك يتحركون لإنقاذ طيور اللقلق من الصدمات الكهربائية

لجأ قرويون أتراك إلى بناء برج من الأحجار في قريتهم، لتعشيش طيور اللقالق من أجل حمايتها من الموت عند بنائها أعشاشها على أعمدة الكهرباء.

يأتي ذلك بعد نفوق عدد من طيور اللقالق جراء صدمات للتيار الكهربائي في أعشاشها على أعمدة الكهرباء في السنوات السابقة.

وعلى خلفية ذلك، قرر سكان قرية "غازي" التي بعد 20 كلم عن قضاء "سيفاراك" بولاية شانلي أورفة (جنوب تركيا)، التحرك لإنقاذ طيور اللقالق.

وقام سكان القرية بشكل جماعي ببناء برج بطول ستة أمتار لكي تعشعش عليها اللقالق، وتربي فراخها بأمان.

وتقع القرية على طريق هجرة طيور اللقالق، حيث تزورها سنوياً العشرات منها.

وقال "رسول غوموش طاش" (57 عاماً)، إن العشرات من اللقالق تبني أعشاشها ، وتضع بيضها، وتربي فراخها في القرية.

وأضاف "قبل نحو 20 عاماً قام سكان القرية ببناء برج من الأحجار، لكي تعشعش عليها اللقالق، لحمايتها من الموت على أعمدة الكهرباء".

وأوضح أن اللقالق بدأت تعشعش على البرج على مدى السنوات الماضية، حيث ازداد عددها.

وبيّن أن قريتهم كانت تكثر فيها الأفاعي في السابق، وأنه بفضل اللقالق تضاءلت عدد الأفاعي في القرية، حيث تقوم اللقالق بأكلها.

وأعرب غموش طاش عن سعادته لحمايتهم لطيور اللقالق من الموت، وتكاثرها في القرية.