كالقصص الخيالية .. إقامة حفل زفاف هندي في" بودروم" التركية على مدار 3 أيام

يحتضن قضاء بودروم، بولاية موغلا جنوب غربي تركيا، حفل زفاف لمواطن هندي، شبيه بالقصص الخيالية، بدأ أمس، ويستمر على مدار 3 أيام، جُلب من أجله طاقم مؤلف من نحو 300 شخص لتقديم الخدمات.

ودُعي إلى حفل الزفاف 250 شخصًا وصلوا بودروم عبر طائرة للخطوط الجوية التركية، استؤجرت لهذا الخصوص، حيث انطلقت من مدينة مومباي الهندية.

وفي أحد الفنادق الفخمة في بودروم، أقيم حفل للعروسين راهيل غوبتا، وهارشيتا أغاروال، الذين ينتميان إلى عائلتين ثريتين في الهند.

ويشهد حفل زفاف فقرات استعراضية متنوعة، ومشاركة عدد من المغنيين الذين سيحيون الاحتفال على مدار الأيام الثلاثة، في وقت تغطي فيه الصحافة الهندية حفل الزفاف عن كثب.

وتبلغ قيمة قطاع الأعراس الهندية حوالي 60 مليار دولار، وتسعى تركيا لاحتلال موقع قوي في استضافة الأعراس وخاصة الهندية، حيث قطعت أشواطًا كبيرة بهذا الخصوص في العامين الماضيين، إذ احتضنت ولاية أنطاليا (جنوب غرب) في 2017، 10 أعراس هندية.