تحييد 8 إرهابيين من "بي كا كا" جنوب شرقي تركيا وشمالي العراق

أعلن الجيش التركي تحييد 8 إرهابيين في غارات جوية ضد منظمة "بي كا كا" جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته رئاسة الأركان العامة التركية، صباح اليوم السبت، على صفحتها الرسمية في موقع "تويتر".

وقالت الأركان التركية إن مقاتلاتها استهدف أمس واليوم مواقع "بي كا كا" بمنطقة "عمرلي" بريف ولاية ماردين (جنوب شرق)، وفي منطقة "سينات - حفتنين" شمالي العراق.

وأشارت الأركان التركية إلى تحييد 8 إرهابيين من المنظمة في الغارات الجوية.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها، داخل البلاد وشمالي العراق.

ويأتي ذلك ردًا على هجمات إرهابية تنفّذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفةً المدنيين وعناصر الأمن والجيش.