توقيف 4 أجانب يشتبه في انتمائهم لـداعش في شمال غربي تركيا

أوقفت قوات الأمن التركي، فجر اليوم السبت، 4 أجانب يُشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال عملية في ولاية "زونغولدق" شمال غربي البلاد.

وقالت مصادر أمنية، للأناضول، إن فرق مكافحة الإرهاب في "زونغولدق" نفّذت عملية للقبض على مشتبهين يحملون الجنسية السورية، يعملون لصالح "داعش".

وأكّدت المصادر أن العملية جاءت بناء على أوامر النيابة العامة، حيث داهمت فرق الأمن منزلًا في مركز الولاية، وألقت القبض على 4 مشتبهين، بينهم امرأة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الفرق المشاركة في العملية الأمنية صادرت كمية مستلزمات عائدة للمشتبهين، لم يتسن الحصول على معلومات حول ماهيتها.