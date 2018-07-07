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رسمياً.. يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة البرلمان التركي

ديلي صباح
اسطنبول
رسمياً.. يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة البرلمان التركي

قدم حزب العدالة والتنمية الحاكم رسمياً لسكرتاريا البرلمان التركي أوراق مرشحه لرئاسة البرلمان التركي.

وبموجب هذه الأوراق، سيكون رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم مرشح الحزب الحاكم لرئاسة البرلمان الجديد.

ويتوقع أن يتمكن حزب العدالة والتنمية من حسم رئاسة البرلمان وذلك بفضل الأغلبية البرلمانية التي يتمتع بها تحالف الجمهور المكون من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية والذي يمتلك ٣٤٤ مقعداً في البرلمان.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الحركة القومية أنه لن يقدم مرشحاً للبرلمان وسوف يدعم مرشح العدالة والتنمية.

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