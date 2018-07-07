ما هي أول دولة سيزورها أردوغان عقب توليه الفترة الرئاسية الجديدة؟

يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أولى زياراته الخارجية بعد انتخابه لدورة رئاسية جديدة، إلى أذربيجان وجمهورية قبرص التركية الثلاثاء المقبل.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئاسة، إن أردوغان سيجري يوم الثلاثاء 10 يوليو/ تموز الجاري، أولى زياراته الخارجية بعد تجديد انتخابه رئيسا للبلاد في 24 يونيو/ حزيران المنصرم، إلى أذربيجان وقبرص التركية.

ومن المنتظر أن يعقد أردوغان ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف اجتماعات ثنائية وعلى مستوى الوفود، ويتناول الطرفان خلالها تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين بشكل أكثر، ويتبادلان الآراء حول التطورات الإقليمية والدولية.

ثم سينتقل أردوغان من أذربيجان إلى جمهورية قبرص التركية في اليوم نفسه، للقاء رئيسها مصطفى أقينجي ورئيس الوزراء طوفان أرهورمان، للتباحث حول الخطوات الممكن اتخاذها حول الجزيرة خلال الفترة المقبلة.

ويغادر أردوغان الأربعاء المقبل إلى بروكسل للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي ستعقد يومي الأربعاء والخميس المقبلين.