أردوغان: تركيا استنفرت جميع إمكاناتها عقب الحادث المؤسف في تيكرداغ وفتحنا تحقيقا شاملا في أسبابه

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن السلطات المعنية فتحت تحقيقا شاملا حول حادثة خروج قطار عن مساره في وقت سابق اليوم الأحد بولاية تكيرداغ شمال غربي البلاد.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئاسة التركية، فإن أردوغان نشر رسالة على خلفية حادث القطار المتجه من تكيرداغ إلى إسطنبول، والذي أدى إلى سقوط قتلى ومصابين.

وقال أردوغان إن الدولة التركية استنفرت جميع إمكاناتها ومؤسساتها عقب الحادث المؤسف الذي وقع مساء اليوم في منطقة "جورلو" بتكيرداغ.

وأضاف: "تم فتح تحقيق شامل في الحادثة التي وقعت بسبب خروج بعض المقطورات عن السكة".

وترحّم الرئيس التركي على أرواح مواطنيه الذين لقوا حتفهم جراء الحادث، وتقدّم بالتعازي لأسرهم، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وفي وقت سابق، أعلن مستشار وزارة الصحة التركية، أيوب غوموش، مصرع 10 وإصابة 73 آخرين بجروح، جراء خروج قطار عن مساره بولاية تكيرداغ.

وأعلنت وزارة الصحة التركية إرسال مروحيات إسعاف إلى المنطقة لإسعاف المصابين، بالتزامن مع إرسال الجيش التركي مروحيات عسكرية.

من جانبها أعلنت وزارة النقل أن سبب خروج القطار عن مساره يعود إلى انزلاق التربة من تحت القضبان الحديدية نتيجة الأمطار الغزيرة.

وكان القطار متجها من تكيرداغ إلى مدينة إسطنبول، وأسفر الحادث عن انقلاب 6 مقطورات حسب تصريحات أدلى بها للأناضول في وقت سابق والي تكيرداغ محمد جيلان.