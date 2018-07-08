إسرائيل تعتزم تقديم لائحة اتهام ضد مواطنة تركية

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن الإدعاء العام الإسرائيلي، سيقدم لائحة اتهام بحق المواطنة التركية إبرو أوزكان التي اعتقلت الشهر الماضي، في مطار "بن غوريون"، أثناء عودتها إلى إسطنبول، بعد أن كانت في زيارة لمدينة القدس.

ولم تذكر "هآرتس" موعدا لتقديم لائحة الاتهام.

وبحسب الصحيفة، فإن أوزكان (27 عاما) التي اعتقلت على يد جهاز الأمن العام "الشاباك" في الحادي عشر من يونيو/ حزيران الماضي، وجهت إليها اتهامات بزعم "تعريض أمن الدولة للخطر وبناء علاقة مع منظمة إرهابية".

وفي تصريح سابق قال عمر خمايسة محامي الدفاع عن المواطنة التركية، إنّ محكمة عوفر العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، رفضت طلب إخلاء سبيل أوزكان.

وأضاف خمايسة أنّ موكلته تقدّمت بشكوى إلى محكمة عوفر خلال جلسة الثلاثاء الفائت، ضدّ فريق التحقيق الذي سخر من تركيا خلال عملية التحقيق معها.

وأكّد خمايسة أنه التقى أوزكان وأنها تتمتع بمعنويات عالية، ولم تخضع لأي نوع من أنواع التعذيب الجسدي خلال فترة توقيفها.

ونهاية الشهر الماضي، قررت المحكمة العسكرية الإسرائيلية، تمديد فترة توقيف أوزكان بعد احتجازها لأكثر من اسبوعين، ورفضت طلب إخلاء سبيلها.