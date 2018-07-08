"الإغاثة" التركية وزعت 150 مليون رغيف خبز في سوريا منذ مطلع العام

قالت هيئة الإغاثة التركية (İHH)، إنها وزعت نحو 150 مليون رغيف خبز في سوريا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للأناضول سليم طوسون المسؤول الإعلامي بمكتب الهيئة في ولاية هطاي جنوبي تركيا.

وأوضح طوسون أنّ الخبز الذي يوزَّع على الأسر السورية، ينتج في مخابز الهيئة الموجودة في ولايتي كليس وشانلي أورفة ومنطقة ريحانلي التابعة لولاية هطاي.

وأشار إلى وجود مخابز للهيئة في الداخل السوري، تساند المخابز الموجودة في المناطق الحدودية التركية المذكورة.

وذكر أن فرق الهيئة توزع الخبز على الأسر التي تسكن في المخيمات والمنازل على حد سواء.