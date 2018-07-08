تركيا تواصل إزالة آثار الإرهابيين وتأهيل مرافق الحياة في عفرين السورية

تواصل فرق ولاية هطاي التركية جنوبي البلاد، تطهير منطقة عفرين بريف محافظة حلب السورية، من آثار الإرهابيين.

وتمكنت القوات التركية و"الجيش السوري الحر"، في 24 مارس/آذار الماضي، من تحرير عفرين بالكامل، من إرهابي "ي ب ك/بي كا كا" في عملية "غصن الزيتون" بعد 64 يومًا من انطلاقها.

وتقوم فرق ولاية هطاي بإعادة تعبيد الطرق البرية في المنطقة، وإزالة آثار الدمار التي خلّفها الإرهابيون.

وتكثّف فرق مديرية إصلاح الطرق البرية التابعة لولاية هطاي، أعمال الترميم والصيانة في الأماكن الأكثر ازدحاما بالسكان، مثل مركز مدينة عفرين ومراكز البلدات التابعة لها.

ويشارك في أعمال تعبيد الطرقات، 15 آلية، إلى جانب العمّال الذين يقومون بطمر الحفر الناجمة عن انفجار الألغام والقنابل المزروعة بجانب الطرقات.

وإلى الأن استهلكت فرق الولاية ألفا و500 طن من الإسفلت لترميم الطرق في مركز عفرين وبلدة جنديرس وقرية حمام.

كما استُخدم نحو ألف طن من الإسفلت لترميم الطريق الواصل بين عفرين وبلدة راجو، و200 طن لإصلاح طرق بلدة معبطلي، و200 طن لطريق راجو بلبل.

من جهتها تواصل فرق مديرية البيئة والإعمار التابعة لولاية هطاي، بهدم الأبنية المهددة بالانهيار، وتقوم بترميم ما يمكن إنقاذه.