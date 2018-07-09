ارتفاع حصيلة حادث القطار في تركيا إلى 24 قتيلاً

ارتفعت حصيلة حادث القطار الذي وقع، الأحد، في منطقة تكيرداغ شمالي غرب تركيا إلى 24 قتيلاً، وذلك بحسب آخر إحصائية رسمية أعلنها نائب رئيس الوزراء رجب أقداغ الاثنين.

وأوضح وزير الصحة أحمد دميرجان في مؤتمر صحافي عقده صباح الاثنين أنه تم نقل 338 شخصا إلى المستشفى بعد الحادث فيما لا يزال 124 شخصا في المستشفى.

وأفادت وكالة الأناضول نقلا عن أقداغ أن عمليات البحث انتهت صباح الاثنين في القطار المنكوب.

وذكر وزير النقل أحمد ارسلان أنه تم الكشف على السكك الحديد في نيسان/أبريل.

وكان القطار يقل أكثر من 362 راكبا ومتجها من منطقة قابي قوله على الحدود البلغارية، في طريقه الى إسطنبول حين خرجت ست عربات منه عن سكتها.

وأفادت تقارير أن المنطقة المحيطة بموقع الحادث كانت موحلة بسبب الأمطار التي هطلت في الآونة الأخيرة وأن الأرض تحت السكك الحديد قد تكون انهارت بعض الشيء ما تسبب بخروج القطار عن سكته.