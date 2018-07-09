الجراح التركي الأمريكي "أوز" يزور أعزاز ويفحص عدد من الأطفال المصابين

أجرى الجراح التركي الأمريكي الشهير، محمد أوز، جولة في منطقة "أعزاز" شمالي سوريا، الأحد، قام خلالها بفحص مجموعة من الأطفال السوريين وتوزيع الهدايا عليهم.

ودخل أوز الأراضي السورية من معبر "أونجو بينار" في ولاية كليس التركية الحدودية، بعد جولة في ولاية غازي عنتاب برفقة رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) محمد غوللو أغلو، ومسؤولين آخرين.

وبعد وصوله أعزاز المحررة في إطار عملية "درع الفرات"، زار أوز مستشفيات ومدارس أنشأت في المنطقة بدعم من تركيا.

ووزّع الجرّاح الشهير مجموعة من الهدايا للأطفال في المنطقة، وأجرى فحوصات طبية على عدد منهم، ثم تحدّث إلى بعض السكان.

وقال أوز إن هناك آلاف الأطفال في أعزاز، وإنه في حال عدم تقديم العون لهم ستكون العواقب وخيمة على الجميع.

وأضاف: "قد يصبح من بين هؤلاء الأطفال محامون وأطباء مستقبلا أو تكون هناك نتائج لا تحمد عقباها، لذلك علينا أن نساعدهم".

وفي وقت سابق، الأحد، تفقد أوز مستشفى مخيم نزيب في غازي عنتاب، برفقة غوللو أغلو، وتبادل أطراف الحديث مع الأطباء السوريين، وقدم هدايا متنوعة للأطفال.

وولد الطبيب أوز في كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية لأبوين تركيين، وهو جراح قلب ومؤلف، حقق شهرته الكبيرة في المجتمع الأمريكي والعالمي من خلال ظهوره الأسبوعي على برنامج "أوبرا وينفري" (Oprah Winfrey show). ومؤخراً اختاره الرئيس الأمريكي ترامب ضمن الفريق الطبي الخاص به بالبيت الأبيض.