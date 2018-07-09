تركيا.. تطبيق لقياس جودة الهواء ومدى ملاءمته لصحة المواطن

أعلنت وزارة البيئة التركية أنها ستطلق تطبيقاً على الهواتف الذكية لقياس درجة التلوث في الهواء وجودته لحظة بلحظة.

وبوسع المواطنين الدخول على موقع www.havaizleme.gov.tr التابع للوزارة وحيث تتدفق بيانات من 300 محطة تابعة للشبكة الوطنية لمراقبة جودة الهواء، التي تملك مراكز قياس منتشرة في كل أنحاء البلاد.

مستشار وزارة البيئة التركية، مصطفى أوزتورك، قال للأناضول، اليوم الاثنين، إن المواطنين يمكنهم تحميل التطبيق على هواتفهم الذكية، حيث سيتم تفعيله خلال بضعة أيام.

وأوضح أن التطبيق يُقدم معلومات يتم تحديثها بشكل مستمر، مأخوذة من محطات قياس الهواء المنتشرة في كافة أنحاء تركيا، وأن بإمكان أي شخص أن يصل إلى تلك البيانات من المحطة القريبة من موقع تواجده.

وأكد أن التطبيق جاء انطلاقاً من مبدأ أحقية جميع المواطنين معرفة جودة هواء المناطق التي يسكنون فيها، كما يتيح التطبيق المذكور للمواطنين توجيه أي سؤال إلى الوزارة عن جودة الهواء في مناطقهم.

وأشار إلى أنهم يستخدمون المعايير الأوروبية في قياس جودة الهواء بتركيا، مبيناً أنهم سيزيدون عدد محطات قياس جودة الهواء خلال العام الجاري إلى 330 محطة في كل آنحاء البلاد.