تعرف على الحضور العربي الرسمي في حفل تنصيب أردوغان بأنقرة اليوم

بحسب الإعلانات الرسمية المنشورة حتى صباح اليوم الاثنين، يشارك 4 رؤساء دول عربية في حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لفترة رئاسية جديدة.

ويقام مساء اليوم في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة حفل مهيب بحضور 22 رئيس دولة ومئات الشخصيات من حول العالم.

والرؤساء الأربعة هم أمير دولة قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، ورؤساء السودان "عمر البشير"، والصومال "محمد عبد الله محمد فرماجو"، وموريتانيا "محمد ولد عبد العزيز".

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية سوف ينوب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

كما سيحضر عبد السلام كاجمان نائب رئيس المجلس الرئاسي اللّيبي، وأسامة النجيفي نائب الرئيس العراقي، ومرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي.

وحسب وسائل إعلام جزائرية يشارك الوزير الأول أحمد أويحيى ممثلاً عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقه في حفل تنصيب أردوغان، وينوب عن سلطان عمان علي السنيدي وزير التجارة العماني، فيما وصل وزير الخارجية اليمني إلى أنقرة للمشاركة في هذه المناسبة، فيما سينوب عن ملك المغرب محمد السادس رئيس مجلس النواب لحبيب المالكي.

كما سيشارك رئيس وزراء حكومة إقليم شمالي العراق نجيرفان برزاني في مراسم تنصيب الرئيس أردوغان.