أردوغان يستهل فترته الرئاسية الجديدة بزيارة أذربيجان وقبرص التركية اليوم

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إلى جمهورية أذربيجان في أول زيارة رسمية له بعد توليه، أمس، رسمياً رئاسة الجمهورية وفقاً للنظام الرئاسي الجديد.

وأقلعت طائرة أردوغان من مطار أسن بوغا الدولي في العاصمة أنقرة، اليوم، في تمام الساعة 09:10 بالتوقيت المحلي (06:10 تغ) متوجهة إلى أذربيجان.

وكان الرئيس المؤقت للبرلمان التركي دورموش يلماز، ونائب رئيس الجمهورية فؤاد أوقطاي، ومحافظ أنقرة أرجان توبانجا، في المطار لتوديع الرئيس.

وسيتوجه أردوغان، إلى جمهورية شمال قبرص التركية، بعد انتهاء لقاءاته في العاصمة الأذربيجانية باكو.

ويحرص الرؤساء الأتراك على إجراء أولى زياراتهم الخارجية الرسمية، إلى أذربيجان، وهي إحدى الجمهوريات الناطقة بالتركية، ومن ثم إلى جمهورية شمال قبرص التركية.