أردوغان يشارك في قمة زعماء "الناتو" ببروكسل غداً الأربعاء

تنطلق غداً الأربعاء، قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في العاصمة البلجيكية بروكسل، لاتخاذ قرارات مهمة تتعلق بمستقبل الحلف.

ويشارك في القمة زعماء الـ 29 دولة الأعضاء، وتستمر أعمالها لمدة يومين في الفترة من 11-12 تموز/ يوليو الجاري (الأربعاء والخميس).

ويوقع الزعماء قرارات عديدة تتعلق بإعادة هيكلة الحلف بشكل أكثر حداثة لتمكينه من الاستجابة السريعة للتهديدات.

فيما سيبحث الزعماء عدة قضايا، منها محاربة الإرهاب وتقاسم المسؤوليات، وسياسة "الباب المفتوح" والتعاون بين "الناتو" والاتحاد الأوروبي، وإجراء تغييرات في الهيكلية القيادية للحلف.

ومن المنتظر أن تلتئم القمة في ظل التوتر في العلاقات عبر الأطلسي، وانتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص تقاسم المسؤولية في الحلف.

كما سيبحث القادة في اجتماع الغد، إرسال بعثة تدريبية إلى العراق في إطار الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب.

ويمثل تركيا في القمة الرئيس رجب طيب أردوغان، وهي القمة الثالثة لزعماء الناتو التي تعقد خلال فترة تولي ينس ستولتنبرغ، منصب أمين عام الحلف.

وتأسس الحلف في 4 أبريل /نيسان 1949، عقب الحرب العالمية الثانية، بموجب "اتفاقية واشنطن"، بهدف الوقوف في وجه السياسة التوسعية للاتحاد السوفييتي حينذاك، وللحفاظ على أمن الدول الأوروبية الأعضاء.