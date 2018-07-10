الملك سلمان يعزي أردوغان في ضحايا حادث القطار

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، ببرقيتي عزاء للرئيس رجب طيب أردوغان في ضحايا حادث قطار تكيرداغ (شمال غرب) الذي وقع أمس، وتسبب بمقتل 26 مواطنا وإصابة 73 آخرين.

وأعرب الملك سلمان في برقيته عن "أحر التعازي وأصدق المواساة، لأردوغان ولأسر الضحايا والشعب التركي الشقيق"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأضاف "نرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية تركيا الشقيق من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

فيما بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية مماثلة للرئيس التركي في حادث القطار، بحسب المصدر ذاته.

وأمس الاثنين أعلنت وزارة النقل أن سبب الحادث يعود إلى انزلاق التربة من تحت القضبان الحديدية نتيجة الأمطار الغزيرة.

وكان القطار متجها من تكيرداغ إلى مدينة إسطنبول، وأسفر الحادث عن انقلاب 6 مقطورات حسب تصريحات أدلى بها والي تكيرداغ محمد جيلان.