باكو.. الرئيس الأذربيجاني يستقبل أردوغان بمراسم رسمية

استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الثلاثاء، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة باكو، بمراسم ترحيب رسمية.

وجرت مراسم الاستقبال في قصر "زاغولبا" بالعاصمة الأذربيجانية باكو.

وعقب مراسم الاستقبال، بدأ الزعيمان لقاءهما الثنائي، ليترأسا بعد ذلك اجتماعاً يضم وفدي البلدين.

ووصل الرئيس التركي العاصمة الأذربيجاني اليوم، في أول زيارة رسمية له غداة توليه، رسمياً رئاسة الجمهورية وفقاً للنظام الرئاسي الجديد.

ومن المقرر أن يتوجه أردوغان إلى جمهورية شمال قبرص التركية، بعد انتهاء لقاءاته في باكو.

ويحرص الرؤساء الأتراك على إجراء أولى زياراتهم الخارجية الرسمية إلى أذربيجان، وهي إحدى الجمهوريات الناطقة بالتركية، وإلى جمهورية شمال قبرص التركية.