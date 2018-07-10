تشاوش أوغلو: نسعى لقطع مسافة مهمة في مسيرة الانضمام للاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، الثلاثاء، إنّ تركيا تسعى لـ"قطع مسافة مهمة" نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي رغم كافة الصعوبات، وذلك من خلال توحيد وزارتي الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي.

وأوضح تشاوش أوغلو، لدى لقائه مع العاملين في وزارته، أنّ مسؤولية وقوة الخارجية التركية تضاعفت بعد توحيد الوزارتين، معرباً في الوقت ذاته عن سعادته لتولي منصب وزير الخارجية مجددا في حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأكّد تشاوش أوغلو أنه سعى جاهداً لإعلاء شأن الجمهورية التركية خلال الفترة الماضية، وأنه سيواصل العمل على نفس النهج خلال فترته الوزارية الجديدة.

ولفت تشاوش أوغلو إلى أن العاملين في وزارة الخارجية التركية يحظون باحترام الشارعين الداخلي والخارجي، ويتحلون بصفات حميدة ويعملون دون كلل وملل.

وتابع قائلاً: "المرحلة الجديدة تحمل معها العديد من الفرص لتركيا، وسيكون هناك صعوبات أيضاً، لكننا سنوحد قوانا لمواجهة هذه الصعوبات، وسنتغلّب عليها عبر التضامن وتضفير الجهود".

وتطرق تشاوش أوغلو إلى قمة حلف شمال الأطلسي التي ستنطلق غدا الأربعاء، قائلاً: "نحن مستعدون لهذه القمة، وسنستمر في جعل المبدأ الإنساني عنواناً لسياساتنا الخارجية".