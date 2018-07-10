عقب تعيين أكار وزيراً للدفاع.. تعرف على رئيس أركان الجيش التركي الجديد

نشرت الجريدة الرسمية التركية، اليوم الثلاثاء، مرسومًا رئاسيًا يقضي بتعيين الفريق أول، ياشار غولر، رئيسًا جديدًا للأركان العامة للقوات المسلحة، خلفًا لخلوصي آكار، الذي تولى حقيبة الدفاع في التشكيلة الوزارية الجديدة التي تم الإعلان عنها أمس.

الجريدة المذكورة نشرت في طبعتها الصادرة اليوم قرارات التعيين المتعلقة برئاسة الأركان وقيادة القوات البرية، وذلك بموجب الفقرة الثانية من المادة التاسعة للمرسوم الرئاسي الخاص بإجراءات التعيين في المؤسسات والهيئات العامة، وبتعيين المديرين العامين رفيعي المستوى.

ووفق القرارات الموقعة من الرئيس، رجب طيب أردوغان، فقد تم تعيين الفريق أول، ياشار غولر، قائد القوات البرية، رئيسًا جديدًا للأركان العامة للقوات المسلحة.

كما تم تعيين الفريق أول، أوميت دوندار، الرئيس الثاني للأركان العامة، قائدًا للقوات البرية، والفريق متين غوراق، رئيس أركان القوات البرية، رئيسًا ثانيًا للأركان العامة.

وأعلن الرئيس أردوغان، الاثنين، تشكيلته الوزارية التي ضمّت نائباً، و16 وزيرًا، شهدت الجديدة تعيين خلوصي آكار وزيرًا الدفاع الوطني.