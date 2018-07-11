القضاء التركي يصدر حكمه في قضية "انهيار منجم سوما"

أصدرت محكمة تركية قرارها بشأن قضية انهيار منجم سوما للفحم بولاية مانيسا غربي تركيا والذي أودى بحياة 301 عاملا عام 2014.

وقضت المحكمة بالسجن 15 عاماً بحق جان غوركان المدير التنفيذي للمنجم، و22 عاماً و6 أشهر للمدير العام للمنجم رمضان دوغرو، و18 عاماً و9 أشهر لمدير التشغيل بالمنجم آقين تشليك، و22 عاماً و6 أشهر للمدير التقني بالمنجم إسماعيل أدالي، و18 عاماً و9 أشهر للمراقب الفني بالمنجم أرتان أرصوي.

وكان انفجار وقع في 13 مايو/ أيار 2014، في المنجم قد أدى إلى اندلاع حريق وانقطاع التيار الكهربائي، فيما تسبب الحريق باحتجاز عمال المنجم على عمق حوالى 400 متر وعلى بعد ما بين 2.5 إلى 3 كلم من مدخل المنجم، بعد أن تعطلت المصاعد التي يستخدمونها في الصعود إلى أعلى، وأسفرت الكارثة عن مقتل 301 شخص، وإصابة 486 آخرين.