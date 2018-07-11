تحييد 18 إرهابيا من "بي كا كا" في 3 ولايات تركية

تمكنت قوات الأمن والدرك التركية، خلال الساعات الأخيرة، من تحييد 18 إرهابيًا في عمليات مشتركة ضد تنظيم "بي كا كا" الإرهابي في ولايات "عثمانية" و"دياربكر" و"شرناق".

وقالت وزارة الداخلية التركية، في بيان الأربعاء، إن قوات الأمن والدرك تمكنت من تحييد 11 إرهابيًا من "بي كا كا" في "عثمانية"، و3 في "دياربكر"، و4 في "شرناق".

وأشار البيان إلى استمرار العمليات ضد "بي كا كا" في الولايات المذكورة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع تنظيم "بي كا كا" وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق.

ويأتي ذلك ردًا على هجمات إرهابية ينفّذها التنظيم الانفصالي داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفًا المدنيين وعناصر الأمن والجيش.