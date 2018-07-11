تركيا.. القبض على "عدنان أوكتار" و234 من أتباعه ضمن حملة أمنية

أوقف الأمن التركي المدعو "عدنان أوكتار" المعروف أيضًا باسم "هارون يحيى"، في إطار عملية انطلقت، فجر الأربعاء، في 5 ولايات تركية بينها إسطنبول، للقبض على الرجل و234 من أتباعه يواجهون تهما مختلفة.

وقالت مصادر أمنية، إن من بين التهم الموجهة لهؤلاء الملاحقين، تأسيس تنظيم لارتكاب جرائم واستغلال الأطفال جنسيا، والاعتداء الجنسي، واحتجاز الأطفال، والابتزاز، والتجسس السياسي والعسكري.

ومن التهم، أيضا، استغلال المشاعر والمعتقدات الدينية من أجل الاحتيال، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، والتزوير، ومخالفة قوانين مكافحة الإرهاب والتهريب، من خلال تنظيم "عدنان أوكتار".