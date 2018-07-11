رئيس الأركان يتسلم مهامه رسمياً وزيراً للدفاع في الحكومة التركية الجديدة

تسلم رئيس هيئة الأركان العامة التركية السابق، خلوصي أكار، الثلاثاء، مهام منصبه كأول وزير دفاع في حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان الجديدة، من سلفه نور الدين جانيكلي.

جاء ذلك خلال مراسم تسليم جرت بوزارة الدفاع الوطنية في العاصمة أنقرة.

وقال أكار في كلمة ألقاها خلال المراسم "نتطلع إلى مواصلة حياتنا بسلام واستقرار وأمان وبشكل ودي، وعلاقات صداقة مبنية على حسن الجوار مع جيراننا". مؤكدًا في الوقت نفسه عزم بلاده الكفاح ضد أي محاولة تمس حقوق ومصالح شعبها.

وأضاف أنهم سيواصلون العمل من أجل حشد الطاقات الوطنية للدفاع عن سيادة البلاد ووحدتها وتضامنها واستقلالها وأمنها وأمن شعبها.

وبمرسوم رئاسي تركي نُشر في الجريدة الرسمية صباح الثلاثاء، تمّ تعيين الفريق أول يشار غولر، رئيسًا جديدًا للأركان العامة للقوات المسلحة خلفًا لخلوصي أكار، الذي تولى حقيبة الدفاع في التشكيلة الوزارية الجديدة التي تم الإعلان عنها الاثنين.