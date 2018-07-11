مصافحة حارة بين أردوغان وترامب على هامش قمة الناتو تثير اهتمام العالم

أثارت المصافحة الحارة بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في بروكسل اهتمام الصحفيين والإعلاميين.

وعقد أردوغان، اجتماعات ثنائية على هامش قمة الناتو، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وخلال انتقاله عبر الممر المؤدي إلى القسم المخصص له لعقد لقاءاته الثنائية، صادف أردوغان، نظيريه الأمريكي ترامب، والفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تحدث معهما لفترة وجيزة.

ولفتت المصافحة الحميمية بين أردوغان وترامب، اهتمام الصحافة والرأي العام.

وعقب المحادثة القصيرة التي أجراها أردوغان مع ترامب وماكرون، عقد الرئيس التركي اجتماعا ثنائيا مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، استغرق 40 دقيقة.

وفي وقت سابق اليوم، انطلقت في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الأربعاء، قمة قادة وزعماء دول الناتو، بمشاركة أردوغان.