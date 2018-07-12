أردوغان يشجع كرواتيا في نهائي المونديال ويهنئ رئيسة وزرائها

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، سلسلة لقاءات على هامش مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وعقد أردوغان، 3 لقاءات منفصلة مع نظيريه الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والبلغاري رومن راديف، ورئيس الوزراء الكرواتية كوليندا كيتاروفيتش على هامش مشاركتهم في القمة.

واستغرق لقاء أردوغان وماكرون، ساعة و15 دقيقة، حضره وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الدفاع، خلوصي أكار، والمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن.

وشهد لقاء الرئيسين، الذي جرى في القسم المخصص لعقد اجتماعات، حوارا حول المباراة النهائية التي ستقام بين منتخبي كرواتيا وفرنسا لبطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا، الأحد المقبل.

ووجه ماكرون لأردوغان سؤال: "هل ستأتي إلى روسيا (لمتابعة المباراة النهائية)؟"، في حين أجاب الأخير قائلا: "سأكون في أنقرة، و شكلنا الحكومة للتو، ولدينا الكثير من العمل، ولكني سأشاهدها عبر التلفزيون".

لكن أردوغان هنأ في اجتماع آخر رئيسة وزراء كرواتيا، كوليندا كيتاروفيتش، بتأهل منتخب بلادها إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

وتمنى أردوغان خلال لقائه بكيتاروفيتش على هامش قمة حلف الناتو النجاح للمنتخب الكرواتي في المباراة النهائية، التي ستقام الأحد المقبل في روسيا.

ومن جهتها، هنأت كيتاروفيتش الرئيس التركي بالنصر في الانتخابات التي شهدتها تركيا يوم 24 يونيو/حزيران الماضي.

كما عقد أردوغان، اجتماعا ثلاثيا مع نظيره الأذري إلهام علييف، ورئيس مجلس الرئاسة في البوسنة والهرسك بكر عزت بيغوفيتش. وحضر اللقاء وزيرا الخارجية والدفاع التركيان والمتحدث باسم الرئاسة التركية.