الأمن التركي يحيّد 5 إرهابيين من "بي كا كا" في ولاية بتليس جنوب شرقي البلاد

تمكنت قوات الدرك التركي من تحييد 5 إرهابيين خلال عملية ضد منظمة "بي كا كا" في ولاية بتليس جنوب شرقي البلاد.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم الخميس، إن قوات الدرك تمكنت من تحييد 5 إرهابيين خلال عملياتها في منطقة "بتليس - ساهي".

وأشارت الخارجية التركية إلى استمرار العمليات ضد منظمة "بي كا كا" في المنطقة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع تنظيم "بي كا كا" وملاحقة عناصره، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، ردًا على هجمات إرهابية ينفّذها داخل البلاد بين الحين والآخر انطلاقاً من الأراضي العراقية، مستهدفًا المدنيين وعناصر الأمن.