القائمة الرئيسية
تركيا
القائمة الرئيسية

الأمن التركي يحيّد 5 إرهابيين من "بي كا كا" في ولاية بتليس جنوب شرقي البلاد

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
الأمن التركي يحيّد 5 إرهابيين من بي كا كا في ولاية بتليس جنوب شرقي البلاد

تمكنت قوات الدرك التركي من تحييد 5 إرهابيين خلال عملية ضد منظمة "بي كا كا" في ولاية بتليس جنوب شرقي البلاد.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم الخميس، إن قوات الدرك تمكنت من تحييد 5 إرهابيين خلال عملياتها في منطقة "بتليس - ساهي".

وأشارت الخارجية التركية إلى استمرار العمليات ضد منظمة "بي كا كا" في المنطقة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع تنظيم "بي كا كا" وملاحقة عناصره، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، ردًا على هجمات إرهابية ينفّذها داخل البلاد بين الحين والآخر انطلاقاً من الأراضي العراقية، مستهدفًا المدنيين وعناصر الأمن.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أثارت المصافحة الحارة بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والأمريكي...
مختارات