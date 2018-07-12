الأمن التركي ينجح في تحييد إرهابي من المسجلين على القائمة الحمراء

نجحت قوات الدرك التركية في تحييد إرهابي من المطلوبين ضمن القائمة الحمراء، في عملية مداهمة جرت يوم 28 يونيو/حزيران الماضي، بولاية بتليس جنوب شرق البلاد.

فقد أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الخميس، تحييد 10 إرهابيين من منظمة "بي كا كا"، بينهم المدعو "سفر أجار".

وأوضحت الداخلية التركية في بيان، أن قوات الدرك نفذت حملة مداهمة ضدّ العناصر الإرهابية في قرية قوج يغيت بمنطقة هيزان التابعة لبتليس، يوم 28 يونيو الماضي.

واستطاعت قوات الدرك تحييد 10 إرهابيين بينهم الإرهابي أجار المُتسبب في استشهاد 15 جنديًا تركيًا نتيجة إسقاط مروحيتهم شمالي العراق بتاريخ 27 نوفمبر عام 1998.

والإرهابي أجار متهم بارتكاب 18 جريمة مختلفة أهمها الانتساب إلى منظمة مسلحة، والاعتداء على الحريات الشخصية، والقتل العمد، واستهداف وحدة الدولة التركية ومحاولة إسقاط الحكومة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع تنظيم "بي كا كا" وملاحقة عناصره، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، ردًا على هجمات إرهابية ينفّذها داخل البلاد بين الحين والآخر انطلاقاً من الأراضي العراقية، مستهدفًا المدنيين وعناصر الأمن.