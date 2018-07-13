شركة تركية تنتج أول رادار يكشف الأجسام خلف الجدران

بعد إنتاجها أول رادار تركي يكشف الأجسام خلف الجدران "DAR"، تمكنت شركة هندسة تقنيات الدفاع المحدودة المحلية (STM)، من إنتاج نماذج أخرى من الرادار، بهدف تلبية متطلبات القوات المسلحة التركية.

الشركة التركية التي تسعى لاكتساب قدرات جديدة في مجالات ترددات الراديو وتقنيات الاستشعار عن بعد (الرادار) وأنظمة الحروب الإلكترونية والمحاكاة، نجحت في ابتكار أول منتج لها، من خلال رادار تحديد الأهداف خلف الجدران (DAR)، أواخر العام 2016.

وخلال الفترة الماضية، عملت الشركة على إنتاج نماذج مصغرة من الرادار، بناء على طلب العملاء، حيث قلصت من أبعاد ووزن رادار (DAR)، الذي كان يضطر مستخدمه لحمله بواسطة يديه الاثنتين أثناء العملية، وتثبيته على جدار ما لرؤية ما خلفه.

ولم تكتفِ (STM) بهذا القدر، إنما عملت على إنتاج عائلة واسعة من هذا المنتج، تتميز بتلبية الاحتياجات المتنوعة لعناصر القوات المسلحة.