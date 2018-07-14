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أمينة أردوغان تنشر صور أول محصول للبذور المحلية في تركيا

ديلي صباح
إسطنبول
من حساب أمينة أردوغان بتويتر من حساب أمينة أردوغان بتويتر

نشرت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صوراً لأول محصول ينمو من البذور المحلية في تركيا، في إطار مبادرة استخدام البذور المحلية الأصلية (بذور الآباء) التي أطلقتها في أبريل/ نيسان الماضي، في ولاية شانلي أورفا (جنوب).

وقالت أمينة أردوغان في تغريدة لها بحسابها في موقع تويتر " آمل أن يساهم هذا المشروع في انتشار استخدام "بذور الآباء" التي تعد من أعم عناصر ميراثنا الجيني، في كل أرجاء تركيا.

وأرفقت أمينة أردوغان تغريدتها بصور لأول محصول ذرع بالبذور المحلية في أرض "محطة أبحاث طلعت دمير أوران بمنطقة هران في ولاية شانلي أورفا"

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