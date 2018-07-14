أمينة أردوغان تنشر صور أول محصول للبذور المحلية في تركيا

نشرت أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صوراً لأول محصول ينمو من البذور المحلية في تركيا، في إطار مبادرة استخدام البذور المحلية الأصلية (بذور الآباء) التي أطلقتها في أبريل/ نيسان الماضي، في ولاية شانلي أورفا (جنوب).

وقالت أمينة أردوغان في تغريدة لها بحسابها في موقع تويتر " آمل أن يساهم هذا المشروع في انتشار استخدام "بذور الآباء" التي تعد من أعم عناصر ميراثنا الجيني، في كل أرجاء تركيا.

وأرفقت أمينة أردوغان تغريدتها بصور لأول محصول ذرع بالبذور المحلية في أرض "محطة أبحاث طلعت دمير أوران بمنطقة هران في ولاية شانلي أورفا"

ign: justify;">

Yerel Tohum Buluşmaları kapsamında ziyaret ettiğimiz TAGEM Urfa Harran Talat Demirören Araştırma İstasyonu'nda toprakla buluşan ata tohumlarımız ilk mahsullerini verdi. Genetik mirasımızın önemli unsuru olan ata tohumların bu proje ile ülke geneline yayılmasını temenni ediyorum. pic.twitter.com/5DezUlHZHy

— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) July 14, 2018



